Под Белгородом в ДТП пострадали семь человек

Среди них есть девятилетний ребенок

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе девятилетний ребенок, пострадали в ДТП под Белгородом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, сегодня около 08:40 мск в поселке Дубовое Белгородского района, в районе дома № 64Б по улице Щорса, водитель, управляя автомобилем Renault Symbol, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polо", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате аварии оба водителя, три пассажира Volkswagen и два пассажира Renault, в том числе девятилетний мальчик, были доставлены в медицинское учреждение.