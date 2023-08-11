11 августа, 10:09,
обновлено 11 августа, 10:22
Взрыв в Сергиевом Посаде

Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Получившим травмы при ЧП выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Есть решение о специальных региональных выплатах - 2 млн рублей - семьям погибших. Тяжелораненым, которые сейчас в реанимации, - по 500 тыс. рублей. Госпитализированным с переломами - по 300 тыс. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении, - по 100 тыс. рублей", - написал он. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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