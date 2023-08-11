При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

Также пострадали пять объектов инфраструктуры - в том числе две школы и колледж

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Взрывом в Сергиевом Посаде, который произошел на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс" 9 августа, повреждено 440 квартир и 20 частных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери - самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", - написал он.

Согласно опубликованному в Telegram-канале видео, работы ведет фонд капитального ремонта. Остекление домов планируется выполнить до 1 сентября.

Также губернатор сообщил, что 184 автомобиля получили повреждения при взрыве, владельцам выплатят компенсации. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы.

Кроме того, пострадали пять объектов инфраструктуры - в том числе две школы и колледж. Их восстановят к 1 сентября. В спорткомплексе "Луч" в ближайшее время проведут экспертизу.

Воробьев отметил, что он попросил Следственный комитет максимально ускорить процедуры в рамках уголовного дела, чтобы оценку ущерба можно было начать как можно быстрее.