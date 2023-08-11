Суд в Москве арестовал главу отдела белгородского Фонда ЖКХ по делу о коррупции

Также суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего и.о. гендиректора белгородского "Центра экологической безопасности"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Юлии Овчаровой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Юлия Овчарова, которая является начальником абонентского отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября", - сказал собеседник агентства.

Также суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего и.о. гендиректора белгородского "Центра экологической безопасности" Даниила Медведева, которому, согласно картотеке, вменяется преступление по п. "б" ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере).