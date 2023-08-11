В Новосибирске арестовали начальника уголовного розыска по делу об убийстве

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2023 года

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу Алексея Бороздина по делу об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте суда.

"В отношении Бороздина А. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой - прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 9 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Бороздин является начальником отдела уголовного розыска отделения полиции "Усть-Тарское", он подозревается в убийстве человека, знавшего об участии полицейских в убийстве несовершеннолетней девочки в 2010 году в селе Яркуль Усть-Тарского района.

На сайте администрации Усть-Тарского района Бороздин указан как начальник отдела уголовного розыска отделения полиции "Усть-Тарское" межмуниципального отдела МВД РФ "Тарский".

Ранее сотрудника МВД и двоих его бывших коллег арестовали по делу об убийстве несовершеннолетней девочки в 2010 году в Усть-Тарском районе Новосибирской области. 1 августа постановлениями Центрального районного суда г. Новосибирска сотруднику МВД Александру Кунцу и двум его бывшим коллегам Максиму Кудрявцеву и Евгению Бартоломею были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кунцу вменяют статью об убийстве, Бартоломею - об убийстве и похищении, Кудрявцеву - об убийстве, похищении и нарушении ПДД. По данным СК, 15-летняя жительница села Яркуль Усть-Таркского района пропала в марте 2010 года. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.