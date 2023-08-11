Петербурженка отсудила у частной стоматологии более 1 млн рублей за некачественное лечение

В пресс-службе судов города отметили, что представитель ответчика в суд не пришел, возражений против иска фирма также не заявила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга взыскал 1,1 млн рублей с частной стоматологической клиники в пользу пациентки, которая прошла в ней некачественное лечение нижних зубов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд взыскал с ООО "Стоматология РИМ" в пользу [Людмилы] Абдеевой уплаченные ею денежные средства за оказанные медицинские услуги в размере 147 105 рублей, неустойку в размере 147 105 рублей, денежные средства, затраченные ею на оплату последующих медицинских услуг по исправлению недостатков лечения, в размере 555 420 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 172 105 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 41 300 рублей, а также в доход местного бюджета госпошлину в размере 10 525 рублей 07 копеек", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, в апреле 2021 года Абдеева обратилась в клинику с жалобами на отсутствие нижних зубов. Лечащий врач предложил ей комплексное лечение всей нижней челюсти, на которое она согласилась, заплатив стоматологии 147 тыс. рублей. Договоры об оказании услуг в письменном виде женщине при этом не выдали.

В октябре 2021 года истице провели терапевтическое и хирургическое лечение нижних зубов и установили ортопедическую конструкцию. После этого у женщины появилось напряжение в области жевательных мышц, боли и щелканье в области височно-нижнечелюстного сустава, при этом зубы полностью не смыкались, а при жевании травмировался язык. Неоднократно посещая клинику, пациентка говорила врачу о выраженном дискомфорте и зубных болях, но предпринятые доктором действия результатов не дали. Один из зубов продолжал болеть, из-за чего женщина постоянно принимала обезболивающие препараты. В итоге Абдеева написала претензию и потребовала возврата денег, отданных за некачественные услуги, но ответа не получила.

Поскольку болевые ощущения усиливались, истица обратилась за помощью в две другие клиники, где ей зафиксировали дефекты ортопедической конструкции. Ее у женщины в итоге сняли и установили новую, предварительно пролечив зубы.

Представитель ответчика в суд не пришел, возражений против иска фирма также не заявила - в результате суд занял сторону пациентки, отметили в пресс-службе. Петербурженка в подтверждение своей позиции предоставила выписку из медицинской карты, стоматология же никак не доказала отсутствия своей вины в некачественном оказании медицинской услуги.