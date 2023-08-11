Во Франции возбудили дело о неумышленном убийстве после пожара в центре для инвалидов

В результате пожара погибли 11 человек

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура возбудила дело по статье о непредумышленном убийстве после гибели 11 человек во время пожара в центре для людей с ограниченными возможностями, который произошел в коммуне Винценхайм на востоке Франции (департамент Верхний Рейн). Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, предварительное расследование ведется по статьям о непредумышленном убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении правил техники безопасности.

Как сообщила France info, дело о пожаре передано от местных правоохранителей в подразделение столичной прокуратуры, которое специализируется на расследовании подобных инцидентов.

Сигнал о возгорании поступил утром 9 августа. Дом, в котором произошел пожар, располагался рядом с терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Для тушения огня были задействованы около 80 пожарных и спасателей. Погибли 11 человек.

Как сообщила заместитель прокурора соседней коммуны Кольмар Натали Кильвассер, центр не прошел обязательную проверку комиссии по безопасности и не обладал характеристиками, необходимыми для приема людей. В частности, по словам зампрокурора, в здании не было установлено достаточное количество датчиков дыма.