Сальдо пообещал провести в срок ремонт поврежденного газопровода на Арабатской стрелке

Врио губернатора Херсонской области заявил о необходимости восстановить среднемагистральный трубопровод

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работа по восстановлению газопровода на Арабатской стрелке в Херсонской области, поврежденного при ударе ВСУ по соединяющему стрелку с Геническом мосту, будет проведена в установленный срок. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нужно восстановить среднемагистральный трубопровод, который был нарушен в результате последних обстрелов и разрушения одного из мостов, по которому шла газовая труба. <...> У меня нет сомнений, что работы "Черноморнефтегаза" будут проведены в сроки и газоснабжение будет восстановлено", - сказал он. Сальдо уточнил, что газопровод будет восстановлен именно в том объеме, который "нужен для увеличивающегося количества проживающих в Геническе".

ВСУ 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту в районе пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе.

Пострадавшему оперативно оказали помощь на месте. Как уточнил Сальдо, важного военного значения мост не имеет. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области.

ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом.