В Приморье подтопило более 50 домов

В пунктах временного размещения в регионе находятся 148 человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Количество домов в Приморье, подтопленных из-за масштабного наводнения, выросло до 50, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Более 50 частных домов подтоплены в Приморье. Для пострадавших жителей подготовлены пункты временного размещения. В уссурийский пункт временного размещения доставлено 124 человека, 20 из которых - дети. В Михайловке эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. В Октябрьском округе силами краевых спасателей в ПВР доставлено 18 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Спасательные подразделения Приморского края продолжают организовывать лодочные переправы и откачку воды на затопленных территориях. Также организовали работу по сбору и доставке гуманитарной помощи в пострадавшие муниципальные образования.

Ранее из-за перелива нарушили сообщение по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск в районе Спасска. По информации властей, дорожники приступили к восстановлению федеральной трассы.

Также из-за непогоды нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Обесточены поселки Нежино, Тихий и Красные казармы в Надеждинском районе. Также обесточены поселок Чернятино в Октябрьском округе и часть Уссурийска.

В Приморском крае продолжается сильное наводнение, вызванное затяжными дождями и тайфуном "Ханун". Количество муниципалитетов Приморья, где ввели режим ЧС из-за продолжающегося наводнения, выросло до семи. С 9 по 10 августа на территории южного побережья края выпало до 109 мм осадков. Пожарно-спасательные подразделения Приморского края организовали лодочные переправы. Производится откачка воды на затопленных территориях.