Вьетнам выдал России обвиняемого по делу о наркоторговле

По версии следствия, Даниил Колодницкий осенью 2018 года участвовал в деятельности анонимного сообщества, распространявшего наркотики и психотропных вещества в Москве через интернет-магазин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама передали российским полицейским мужчину, который находился в розыске за сбыт наркотиков в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Ханоя коллеги из Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Даниила Колодницкого. Россиянин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный организованной группой", - сказала она.

По версии следствия, осенью 2018 года обвиняемый участвовал в деятельности анонимного сообщества, распространявшего наркотики и психотропных вещества в столице через интернет-магазин. "Участникам организованной группы вменяется шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки", - пояснила Волк.

Как сообщили в МВД, Колодницкий скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Он был обнаружен на территории Вьетнама.