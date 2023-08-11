На участке серой линии метро в Москве нет движения поездов из-за человека на путях

Движение поездов отсутствует от "Южной" до "Нагорной"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена прервано из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по той же причине на южном участке серой линии столичной подземки были временно увеличены интервалы движения поездов.