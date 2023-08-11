На Ставрополье приемную мать приговорили к 3,5 года колонии за истязание детей

Под ее опекой находились девятилетний мальчик с инвалидностью и четырехлетний ребенок с особенностями развития

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Георгиевском округе признал виновной приемную мать в истязании детей, приговорив ее к 3,5 года колонии. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю.

"Собранные следственным отделом по городу Георгиевску следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летней жительницы Георгиевского округа. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 "Истязание", ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что под опекой женщины находились девятилетний мальчик с инвалидностью и четырехлетний мальчик с особенностями развития. "В воспитательных целях осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей", - говорится в пресс-релизе.

Приемных детей изъяли из семьи и поместили в детский дом.