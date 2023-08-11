Суд на три месяца приостановил работу лагеря в Удмуртии, где отравились дети

В учреждении, в частности, использовали водопроводную воду, которая не отвечала требованиям безопасности

ТАСС, 11 августа. Воткинский районный суд в Удмуртии постановил приостановить на 90 дней работу лагеря "Юность", где ранее выявили вспышку кишечной инфекции, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.

"Суд, учитывая объем мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, возможность причинения вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Как выяснилось в суде, лагерь допустил нарушения санитарных правил по обеспечению качественной питьевой водой. В учреждении использовали водопроводную воду, которая не отвечала требованиям безопасности, что представляло угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В пресс-службе отметили, что в пробах воды, взятых 27 июля из питьевого фонтана, расположенного на территории лагеря, из корпуса лагеря и скважины, обнаружили микробное загрязнение. В судебном заседании представитель лагеря вину в совершении правонарушения признала.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в лагере в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело. Всего госпитализировали 17 детей.