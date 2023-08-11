11 августа, 12:57

Движение поездов по серой линии московского метро восстановили после сбоя

На участке от "Южной" до "Нагорной" ранее не было движения из-за человека на пути

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя, который произошел из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на серой линии не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. 

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