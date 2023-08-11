В Дагестане возбудили дело о халатности после систематических отключений электроэнергии

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что проводятся следственные действия

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Дагестане по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По фактам систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 июля 2023 года выявлены многочисленные факты систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов в ряде городов и районов Дагестана. "Системный и массовый характер сбоев в энергоснабжении населения и социальных объектов республики стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами ПАО "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго, на которых законодательством возложены обязанности по обеспечению надежного и бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновного должностного лица и привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. В среду загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

В четверг глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти, переведены на усиленный режим работы для устранения аварийных отключений в регионе. В четверг без электроснабжения в республике оставались около 60 тыс. человек.