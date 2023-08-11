Ликвидация беспилотника над Москвой и публикация прогнозов ЦБ. Главные события 11 августа

Ликвидация беспилотника над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации беспилотника над столицей.

Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной, не вызвали серьезных разрушений. Пострадавших нет, добавил Собянин.

Публикация прогнозов ЦБ

Банк России опубликовал доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", в котором спрогнозировал, что цены на сырье, в том числе нефть, из-за деглобализации будут снижаться, однако ВВП России даже при рисковом сценарии не опустится ниже значений 2020 года.

Базовый сценарий развития российской экономики до 2026 года основан на предположении, что геополитические условия не изменятся, а нынешние санкции против РФ останутся.

В этом случае ВВП России сможет выйти на сбалансированные 1,5-2,5% роста. Однако на значении показателя скажется процесс деглобализации - в результате цена барреля нефти марки Urals составит к 2025 году $45.

Расширение санкционного списка США

Минфин США внес в санкционный список российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Туда также попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сеть украинских спецслужб в РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб - Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Подоляк утверждает, что украинские спецслужбы могут пользоваться этой сетью.

Запуск российской миссии на Луну

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.