В Новороссийске умер один из раненых при перестрелке

Обвиняемого арестовали

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Получивший огнестрельное ранение в голову во время конфликта со стрельбой в Новороссийске умер. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"В результате произошедшего одному из мужчин было причинено огнестрельное ранение головы, он был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, скончался в результате полученных повреждений. В настоящее время 21-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105), задержан следователем. По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В рамках второго уголовного дела о хулиганстве задержали еще двух участников конфликта, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте их на время предварительного следствия. "По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление мотивов и всех обстоятельств произошедшего", - резюмировали в ведомстве.

По предварительной версии, в ночь на 9 августа в селе Васильевка города Новороссийска между двумя группами мужчин произошел конфликт, при котором применили огнестрельное оружие, в результате 28-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы, его госпитализировали. Еще трех человек также доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, позже его приняло в производство краевое следственное управление СК России, где, в свою очередь, возбудили второе уголовное дело - по факту покушения на убийство.