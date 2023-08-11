В Новокаховской ВГА рассказали об украинских обстрелах Корсунки и Днепрян

Начальник организационного отдела Днепрянского поселкового совета Новокаховской ВГА Иван Рожанский заявил, что ВСУ три дня подряд выпускают по 100 снарядов в сутки по этим территориям

ДНЕПРЯНЫ/КОРСУНКА /Херсонская область/, 11 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) последние три дня обстрелами разрушают жилые дома в Корсунке и Днепрянах, уцелевшие после наводнения, случившегося в результате прорыва Каховской ГЭС. С правого берега выпускают до 100 снарядов разного калибра за сутки, сообщил в пятницу журналистам начальник организационного отдела Днепрянского поселкового совета Новокаховской ВГА Иван Рожанский.

"Три дня назад плотность обстрелов началась такая: утром, вечером и в обед. И ночью прилетает. Два дня подряд с плотностью до 100 снарядов разного калибра за сутки. Бьют по тем домам, которые после наводнения остались целыми. Разбивают все в хлам", - сказал он.

По его словам, на данный момент в Днепрянах и Корсунке повреждены 95% домов. "70% - это наводнение и 20% - это добила "орда" ВСУ", - добавил он.

Рожанский 1 августа сообщал ТАСС, сославшись на данные радиоперехватов, что наемники из Венгрии, Грузии и Польши наносят удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах Херсонской области на левом берегу Днепра. Удары наносились хаотично по домам мирных жителей, дронами атаковали гражданские машины. По его данным, в Днепрянах на тот момент было разрушено порядка 100 домов, в Корсунке - 750.