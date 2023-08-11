В Саратове произошел пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

САРАТОВ, 11 августа. /ТАСС/. В Саратове загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) на площади 200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 16:41 (15:41 мск) в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Брянский проезд, 14.

"Произошло загорание склада с ЛВЖ на площади 200 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 11 единиц пожарной техники. Как уточнили в МЧС, предположительно, горит склад с этиловым спиртом.