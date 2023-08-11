Прокуратура Москвы призвала проверять публикуемую информацию

В ведомстве призвали не поддаваться на провокации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы призывает граждан не поддаваться на различные провокации и проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации о событиях в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего. Прокуратура Москвы информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что зачастую такие сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости.

"Распространение подобных фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествиях, создание негативного информационного воздействия на граждан", - сказали в пресс-службе.

Москвичам рекомендовали не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества. "Прокуратура Москвы напоминает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также за разглашение данных предварительного расследования законодательством РФ предусмотрена ответственность", - заключили в пресс-службе.