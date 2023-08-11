11 августа, 14:06

В Приморье еще в двух районах ввели режим ЧС из-за наводнения

© Правительство Приморского края/ ТАСС

Всего он действует в девяти муниципалитетах региона

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Количество муниципалитетов Приморского края, где ввели режим ЧС, выросло до девяти, сообщает пресс-служба Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

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"Режим ЧС введен еще на двух территориях Приморья: в Октябрьском и Яковлевском округах", - говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС ввели в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, а также в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края организовали лодочные переправы, работников перевели в двухсменный режим работы. Производится откачка воды на затопленных территориях.

Дорожная обстановка в регионе остается сложной. Без сообщения остались семь сел, а также прерван проезд по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск. В Приморье действует штормовое предупреждение. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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