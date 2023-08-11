В Сочи в ДТП пострадали девять человек

Среди пострадавших оказались беременная женщина и ребенок

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии в Сочи пострадали девять человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"11 августа, ДТП в Сочи: пострадали девять человек, в том числе беременная и ребенок. Погибших нет. Работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в министерстве.

В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют кадры с места аварии, авторы сообщают, что в ДТП якобы попал экскурсионный джип, на кадрах также зафиксировали автомобиль повышенной проходимости.

Как сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель джипа УАЗ, осуществлявший туристические перевозки в Сочи, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в скалу. "Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП с участием автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки. По предварительным данным, в селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы жизни пострадавших туристов нет. "Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - заверили в прокуратуре. По предварительным данным, попавший в ДТП УАЗ не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров. В ГУ МЧС России по региону в свою очередь уточнили, что пострадавших доставляют медикам для проведения осмотра. В ликвидации последствий ДТП задействуют 24 человека и 9 единиц техники.

Органы прокуратуры Сочи организовали проведение проверки по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.