11 августа, 14:17

В Кузбассе открыли первый на сети РЖД таможенный склад

Его площадь составила 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. На станции Кемерово-Сортировочное состоялось открытие первого на сети железных дорог таможенного склада, говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

"Склад представляет собой открытую площадку для размещения грузов, не требующих специальных условий хранения, площадью 2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

На складе могут размещаться импортные товары до трех лет без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их реализации.

После оценки эффективности проекта примут решение о его тиражировании на сеть железных дорог. 

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РоссияКемеровская область
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