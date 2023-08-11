В Кузбассе открыли первый на сети РЖД таможенный склад

Его площадь составила 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. На станции Кемерово-Сортировочное состоялось открытие первого на сети железных дорог таможенного склада, говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

"Склад представляет собой открытую площадку для размещения грузов, не требующих специальных условий хранения, площадью 2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

На складе могут размещаться импортные товары до трех лет без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их реализации.

После оценки эффективности проекта примут решение о его тиражировании на сеть железных дорог.