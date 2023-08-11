Следствие просит арестовать директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сергиево-Посадский суд Московской области получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании Сергею Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", расположенном неподалеку от Загорского оптико-механического завода 9 августа. Взрывной волной выбиты стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях. В результате ЧП погиб как минимум один человек, пострадали более 80. Судьба восьми человек остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.