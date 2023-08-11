В китайском Шулане проводят эвакуацию из-за наводнений

Из города и окрестных деревень и поселков вывезут 23 тыс. жителей

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Наводнения, вызванные тайфуном "Канун", вынудили эвакуировать 23 тыс. жителей из города Шулань (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай), а также окрестных деревень и поселков. Об этом свидетельствуют данные городского штаба по борьбе с наводнениями, которые приводит агентство Xinhua.

В четверг штаб выпустил экстренный циркуляр, требующий "заблаговременно эвакуировать жителей из районов вблизи рек, низменных зон и районов, где есть опасные горные потоки и существует угроза природных катастроф".

С 1 августа в Шулане продолжаются ливни, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, передает агентство.