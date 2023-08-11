Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 24

Спасатели ведут поиски еще девяти пропавших человек

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели в Грузии обнаружили тела еще двух погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 24, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.

"Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились еще два", - сообщил Карселадзе на пресс-конференции.

Ранее в пятницу глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили сообщил, что было найдено тело одного человека, а также фрагмент тела, таким образом число жертв стихии составило 22 человека. По новым данным общее число погибших составило 24 человека, ведутся поиски еще девяти тел.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Среди погибших есть гражданка России. 15 человек считались пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.