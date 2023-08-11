В Нижегородской области напавших на полицейского приговорили к 18 и 23 годам

Свою вину мужчины не признали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Нижегородской области приговорил к 18 и 23 годам заключения двух мужчин, напавших на полицейского, который пытался их задержать по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 18 лет и 23 года, из которых первые 2 года 6 месяцев надлежит отбывать в тюрьме, оставшееся наказание - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в декабре 2022 года подсудимые прибыли на территорию садового товарищества в поселок Бабушкино города Дзержинска, чтобы забрать из тайника так называемую закладку со 100 пакетами наркотиков. Эту партию ранее обнаружил дворник, а сотрудники полиции изготовили муляж закладки и наблюдали за ней для задержания предполагаемых сбытчиков. Когда один из работников правоохранительных органов сообщил виновным об их задержании, они оказали активное сопротивление.

Полицейский дважды выстрелил в воздух, что не остановило нападавших. Им удалось вывернуть руку сотрудника и направить дуло пистолета ему в живот. В последний момент оперативник изменил направление и выстрел пришелся ему в ногу. После этого полицейский разрядил в воздух оставшиеся в магазине патроны. Преступник выхватил пистолет, и подсудимые попытались скрыться на автомобиле, но их задержали.

В зависимости от степени и роли соучастия мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере", ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ "Похищение табельного оружия с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья", ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении другого сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Вину в совершении инкриминируемых преступлений они не признали.