11 августа, 15:08
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле западной части Донецка со стороны ВСУ возросло до двух

Менее чем за полчаса ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло двух. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"Во время обстрела Петровского района по ул. Косарева получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее Кулемзин сообщал об одном пострадавшем.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. Менее чем за полчаса ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район города. 

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