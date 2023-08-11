Число пострадавших при обстреле западной части Донецка со стороны ВСУ возросло до двух

Менее чем за полчаса ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло двух. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела Петровского района по ул. Косарева получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее Кулемзин сообщал об одном пострадавшем.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. Менее чем за полчаса ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район города.