Родственникам погибших при взрыве в Сергиевом Посаде помогут с похоронами

За каждой семьей закрепят заместителя, который будет помогать в решении возникающих проблем

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Московской области помогут при необходимости организовать похороны погибших при взрыве в Сергиевом Посаде, который произошел на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс" 9 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов.

Он уточнил, что провел встречу с пострадавшими, родственниками погибших и пропавших без вести. За каждой семьей будет закреплен заместитель, который будет помогать в решении возникающих проблем. "Всем пострадавшим будет оказана максимальная поддержка. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Впереди ДНК-экспертиза останков, обнаруженных на месте ЧП. Пояснили информацию по выплатам. Все присутствовавшие получили визитки с телефонами кураторов Минсоцразвития. Родственникам поможем с похоронами, если такая необходимость возникнет", - написал Акулов.

Глава округа добавил, что также всем, кому необходимо, будет оказана психологическая помощь - для этого открыли линии доверия МЧС и психиатрической больницы №5 в Московской области. Кроме того, жителей сориентировали по возмещению ущерба за поврежденные автомобили. "Те, что находились ближе к эпицентру взрыва, забрать пока нельзя - следственные действия продолжаются. Остальным необходимо провести экспертизу", - пояснил он.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте взрыва появился стихийный мемориал, который организовали жители Сергиева Посада и волонтеры. "Происшествие затронуло многих - врачи помогли более чем 80 людям, 15 человек сейчас в стационаре, пятеро из них в реанимации. Спасибо всем, кто помогал - жители подвозили пострадавших до больницы, готовили и привозили еду спасателям, старались помочь, кто чем может. Наши волонтеры навестили тех, кто лежит в больнице - передали витамины и фрукты. Всем, кто пострадал от взрыва, обязательно поможем", - добавил он.