Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к терроризму

Проверка продлится ориентировочно до начала сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), а также к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)", - сказал собеседник агентства.

Проверка продлится ориентировочно до начала сентября, в случае необходимости будет продлена.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру, указывая, что в конце июля на канале "Осторожно: Собчак" в Youtube вышло интервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным, который в настоящее время проживает в Испании. Как отметил общественник, в нем актер оскорблял Россию и россиян, осуждал принятые президентом РФ решения в отношении СВО. Кроме того, Панин одобрил теракт на Крымском мосту. Бородин подчеркивал, что интервью Панина на канале Собчак посмотрели более 1 млн 600 тыс. человек, поэтому его высказывания являются публичными и дают основания для привлечения актера к уголовной и административной ответственности.

По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ Панину может грозить до семи лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ - до пяти лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 20.3.3. - штраф до 50 тыс. рублей.

Официальным комментарием актера Алексея Панина и прокуратуры ТАСС пока не располагает.