Директор фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, отрицает вину

По словам Сергея Чанкаева, у компании не было технических нарушений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Технический директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, отрицает вину. Об этом Чанкаев заявил в пятницу на заседании Сергиево-Посадского суда Московской области.

"Нет, виновным себя не считаю", - заявил Чанкаев.

Он пояснил, что не является генеральным директором компании. "Идеальных людей не существует, но технических нарушений у нас не было", - сказал обвиняемый.

Суд в пятницу приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заключении Чанкаева под стражу. Следствие считает, что только содержание Чанкаева под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу.