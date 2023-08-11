11 августа, 15:23
Взрыв в Сергиевом Посаде

Директор фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, отрицает вину

По словам Сергея Чанкаева, у компании не было технических нарушений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Технический директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, отрицает вину. Об этом Чанкаев заявил в пятницу на заседании Сергиево-Посадского суда Московской области.

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"Нет, виновным себя не считаю", - заявил Чанкаев.

Он пояснил, что не является генеральным директором компании. "Идеальных людей не существует, но технических нарушений у нас не было", - сказал обвиняемый.

Суд в пятницу приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заключении Чанкаева под стражу. Следствие считает, что только содержание Чанкаева под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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