Два петербургских суда не стали штрафовать ФК "Зенит" за несогласованный парад чемпионов

Речь идет о Дзержинском и Октябрьском районных судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Дзержинский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга прекратили производство по делам в отношении футбольного клуба "Зенит" о массовых праздничных мероприятиях в честь победы команды в чемпионате России, проведенных в мае без согласования с полицией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга после ознакомления прекратил производство по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), в отношении АО "ФК "Зенит" и Александра Румянцева", - говорится в сообщении. Аналогичное решение утром принял Октябрьский районный суд.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе, прекращение дел в обоих случаях связано с тем, что накануне постановление по аналогичным протоколам в отношении "Зенита" и Румянцева огласил Петроградский районный суд. Инстанция оштрафовала клуб на 300 тыс. рублей, а сотрудника его службы безопасности - на 60 тыс. рублей. "Зенит" - за организацию массовых мероприятий без согласования с полицией, Румянцева - за то, что он как ответственное лицо не принял мер для обеспечения общественного порядка во время этих мероприятий.

"Во всех протоколах изложены одни и те же обстоятельства, таким образом речь идет о длящемся в разных местах одном и том же правонарушении. Привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение несколько раз нельзя", - прокомментировали ТАСС ситуацию в объединенной пресс-службе судов.

По версии полицейских, вечером 13 мая в Петроградском и Центральном районах города "Зенит" организовал массовые празднования победы футбольной команды в чемпионате России. В частности, у дома 44 по Невскому проспекту было зафиксировано массовое одновременное пребывание и передвижение не менее 1 тыс. человек - в итоге футбольные фанаты повредили зеленые насаждения, мешали движению пешеходов и транспорта. При этом руководство клуба не согласовало проведение акций с ГУ МВД, обратившись туда уже постфактум - 15 мая, это и стало поводом для разбирательства.

Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 дома обыграл московский "Спартак" в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом страны. Встреча прошла 7 мая на "Газпром-Арене".