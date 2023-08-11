В Москве задержали семерых человек, организовавших незаконную миграцию украинцев в Россию

За денежное вознаграждение обвиняемые изготавливали документы или вносили в документы, удостоверяющие личности, заведомо ложные сведения о регистрации на территории Донецкой Народной Республики до ее вхождения в состав РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские следователи задержали семерых участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"В настоящее время задержаны 7 участников организованной группы, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Вину они признали в полном объеме и дали признательные показания", - говорится в сообщении

По данным следствия, в преступную группу входили не менее семи граждан России и Молдавии, а также работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. "Участники организованной группы подыскивали лиц из числа граждан Украины, желавших получить гражданство Российской Федерации, но не имевших на то законных оснований. За денежное вознаграждение они изготавливали документы или вносили в документы, удостоверяющие их личности, заведомо ложные сведения о регистрации на территории Донецкой Народной Республики в период, предшествующий ее вхождению в состав РФ. Это предоставляло гражданам Украины возможность получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", - пояснили в СК.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.