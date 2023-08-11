В Удмуртии выявили превышение загрязняющих веществ в реке, где погибла рыба

По словам и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Розы Аснановой, нарушителя привлекут к ответственности

ТАСС, 11 августа. Превышение показателя загрязняющих веществ выявили в месте массовой гибели рыбы на реке Вале в Удмуртии, сообщила и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роза Аснанова.

В начале августа сообщалось, что прокуратура Удмуртии начала проверку после массовой гибели рыбы в реке Вале. "По результатам проб и в реке Уве, и в реке Вале в местах гибели рыб наблюдаются превышения по загрязняющим веществам. Росрыболовством устанавливается ущерб по гибели рыбы, в Росприроднадзор также направлена вся информация", - сказала Аснанова в видео, которое разместил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Аснанова отметила, что первый подобный случай на реке Вале в 2023 году произошел 26 мая, тогда отобрали пробы воды, установили лицо, допустившее загрязнение реки. "В ближайшее время мы будем привлекать нарушителя к ответственности", - отметила и.о. министра.

Также о случае гибели рыбы сообщили в начале августа. "Все имеющиеся итоги исследований и анализов экологической обстановки нашими специалистами были переданы в органы предварительного следствия для принятия мер процессуального характера", - добавила Аснанова.