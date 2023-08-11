Суд арестовал технического директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Сергея Чанкаева заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сергиево-Посадский суд Московской области в пятницу заключил под стражу на два месяца технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - огласил постановление судья.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Обвиняемый отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву.

Чанкаев обвиняется по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека) УК РФ.