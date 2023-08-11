МВД Дагестана сообщило о конфликте жителей двух сел с участием около 100 человек

Для недопущения эскалации конфликта на место выехали полицейские

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Конфликт между жителями двух сел с участием около 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня, 11 августа 2023 года, примерно в 18:30 на территории Ногайского на пустыре стали собираться жители двух окрестных сел, общее число собравшихся - 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза", - говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники полиции для обеспечения безопасности и недопущения эскалации конфликта. Также к месту инцидента выехали руководство республиканского МВД и представители администрации района.