Суд отправил в тюрьму основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Как заявил судья Льюис Каплан, подсудимый как минимум дважды пытался повлиять на свидетелей по делу о финансовом мошенничестве и обмане инвесторов, что делает невозможным его дальнейшее освобождение под залог

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке отменил решение о назначении залога в деле основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и отправил его под стражу за попытку повлиять на свидетелей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил судья Льюис Каплан, Бэнкман-Фрид как минимум дважды пытался повлиять на свидетелей по делу о финансовом мошенничестве и обмане инвесторов, что делает невозможным его дальнейшее освобождение под залог.

Основатель FTX был выпущен под залог $250 млн 22 декабря 2022 года.

В начале ноября 2022 года компания FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство выступило с утверждением, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию в Соединенные Штаты. Дело предпринимателя уже получило статус одного из самых крупных в американской истории. Как указывает CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до 115 лет.