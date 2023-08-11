11 августа, 20:19,
обновлено 11 августа, 20:34

В Нижегородской области произошел пожар на полигоне ТБО

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 11 августа. Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области, его удалось локализовать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На полигоне ТКО в поселке Гидроторф пожар локализован", - отметили в пресс-службе.

По информации регионального правительства, причины возгорания пока неизвестны. Площадь пожара уточняется. "На месте работают пожарные бригады, МЧС, специалисты ГО и ЧС, сотрудники регионального Минэкологии и администрации Балахнинского муниципального округа", - уточнили в пресс-службе.

Привлекается специализированная тяжелая техника для засыпки мест тления.

По предварительным данным, возгорание произошло в поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области в 40 км от Нижнего Новгорода, погибших и пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в тушении принимали участие 4 единицы техники, 11 человек личного состава. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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