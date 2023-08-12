11 августа, 22:54

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 59

AP Photo/ Rick Bowmer
© AP Photo/ Rick Bowmer

Губернатор штата Джош Грин считает, что количество погибших продолжит увеличиваться

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 59. Об этом телеканалу CNN сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин.

"Количество погибших достигло 59. Все они погибли, когда пытались убежать от огня, а не внутри зданий", - сказал он.

Грин отметил, что количество погибших, скорее всего, продолжит увеличиваться.

Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры. 

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© Информационное агентство ТАСС
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