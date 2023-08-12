В Приморье из-за паводка без транспортного сообщения остались более 30 населенных пунктов

При помощи пожарных насосных станций с подтопленных территорий удалось откачать более 68 тыс. куб. м воды

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Транспортное сообщение с 31 населенным пунктом прервано в Приморье из-за паводка, в крае работают 8 лодочных переправ, подтоплено более 500 жилых домов, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В настоящее время в 17 муниципальных образованиях Приморского края подтоплено: 534 жилых дома, 1 393 приусадебных участка, 40 участков автодорог. Всего в Приморье водой отрезан 31 населенный пункт. Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края организована работа 8 лодочных переправ. С подтопленных территорий при помощи пожарных насосных станций откачано более 68 тыс. куб. м воды", - говорится в сообщении.

Власти собирают и привозят в муниципальные образования необходимую помощь, авиация МЧС России довезла более 2 тонн грузов. В связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в реке Раздольной в наиболее паводкоопасные районы края передислоцирована группировка спасателей. Сотрудники МЧС России эвакуируют людей, живущих в пойме реки на территории Уссурийского городского округа, Октябрьского округа и Надеждинского района. В крае заработали 4 пункта временного размещения (ПВР) в 4 муниципальных образованиях, в 12 муниципалитетах готовы еще 22 ПВР.

Администрация Спасска-Дальнего в Telegram-канале сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, здесь в число пострадавших попали 235 человек, в том числе 18 детей, 20 человек размещены в ПВР. Ранее режим ЧС был введен в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, а также в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах. Губернатор края Олег Кожемяко в Telegram-канале сообщал, что в Октябрьском округе эвакуировано более 160 человек из-за разлива реки Раздольная, 109 человек размещены в ПВР в Покровке, разворачивается еще один пункт временного размещения. Ночью спасатели на проходимой технике вывозили людей из поселков Синельниково-1 и Старореченское, пробивались к селу Константиновка, проезд затруднен из-за селя, сошедшего с сопок.

С 9 по 10 августа на южное побережье края вылилось до 109 мм осадков. Наибольшее количество выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края организованы лодочные переправы, работники трудятся в две смены. Воду с затопленных территорий откачивают.