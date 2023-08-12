В Уссурийске из-за паводка отключили Вечный огонь

В городском округе эвакуировали почти 200 человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Вечный огонь отключен в одном из городов Приморья Уссурийске из-за подтопления мемориала, сообщила в Telegram-канале городская администрация.

"В связи с тем, что волна паводка дошла до улицы Краснознаменной, в целях безопасности было принято решение прекратить подачу газа. Как только вода уйдет, огонь на площади Победы снова загорится", - говорится в сообщении.

Всего за ночь в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, в пунктах временного размещения провели ночь 149 человек. "Среди пострадавших от наводнения 33 ребенка. Все граждане обеспечены питьевой водой, а также питанием", - сообщила городская администрация. В пункте временного размещения на проспекте Блюхера организована детская комната, с детьми играют и занимаются педагоги.

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем живет почти 180 тыс. человек. Он стал одним из наиболее поврежденных от дождевого паводка муниципалитетов Приморья.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах.

В крае организованы лодочные переправы, работники переведены в двухсменный режим работы, производится откачка воды на затопленных территориях.