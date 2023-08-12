В Приморье паводок подтопил психоневрологический диспансер и больницу

Как сообщил глава региона Олег Кожемяко, угрозы жизни людей нет

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Психоневрологический диспансер и больница подтоплены в Октябрьском районе Приморья из-за паводка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

"Работаем в Покровке Октябрьского округа. Ночью вода поднялась в окружном центре. Подтопило психоневрологический диспансер и больницу, но угрозы жизни людей нет. В больнице начали размещать эвакуированных", - написал Кожемяко.

Пресс-служба правительства края сообщила, что более 160 местных жителей уже эвакуировали в пункты временного размещения из-за разлива реки Раздольной, 39 из них - дети, 109 человек размещены в ПВР в Покровке. Создается еще один пункт временного размещения. Ночью спасатели на проходимой технике вывозили людей из поселков Синельниково 1 и Старореченское, пробивались к селу Константиновка.

"В Константиновку сейчас направлены амфибия, спасатели на лодках. Проезд затруднен из-за селя, сошедшего с сопок. В результате эвакуировано более 25 человек из наиболее подтопленных домовладений. Эти люди сейчас сосредоточены в безопасном месте - на возвышенности, располагающейся на окраине села", - уточнила пресс-служба.

Сейчас тяжелая техника пробивает к ним путь, чтобы эвакуировать пострадавших в пункт временного размещения в Покровке. По данным министерства ГОЧС края, в 13 муниципальных образованиях в 70 населенных пунктах подтоплено 543 частных жилых дома, 1 429 приусадебных участков, 40 участков автодорог, отрезано 32 населенных пункта. На территории края с связи с ухудшением паводковой обстановки введен режим ЧС в 14 муниципальных образованиях.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли дожди с количеством осадков до 109 мм. Наибольшее количество выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.