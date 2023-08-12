Тайфун "Лан" достиг японских островов Огасавара

Он направляется в сторону основной части страны

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Тайфун "Лан" приблизился к берегам отдаленных японских островов Огасавара в Тихом океане и в ближайшие дни продолжит движение на северо-запад в сторону основной части Японии. Об этом предупреждает метеорологическое управление страны.

На острове Титидзима, вблизи которого проходит тайфун, выпущено предупреждение о возможных оползнях и высоких волнах. По прогнозам синоптиков, уже 15 августа эпицентр тайфуна может достигнуть побережья главного японского острова Хонсю в районе города Нагоя и частично затронуть столичный регион.

В ближайшие дни в районах прохождения тайфуна прогнозируются проливные дожди интенсивностью до 300 мм в сутки, а на побережье - волны высотой до 9 м.