Минобороны РФ сообщило об атаке 20 украинских беспилотников на Крым

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили в ночь на субботу попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. <...> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, а еще 6 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Предыдущая подобная атака на полуостров была предпринята 30 июля. Тогда российские военные отбили нападение 25 беспилотников.