В Приморье на защищавшей от паводка микрорайон Уссурийска дамбе образовался проран

Как сообщили в городской администрации, в домах затопило подвалы, а в одном доме - даже первый этаж

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Вода начала поступать в микрорайон "7 ветров" второго по величине города Приморья Уссурийска через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Там образовался небольшой проран, вода действительно поступает в микрорайон. Это не порыв, <...> когда часть дамбы отлетела и образовался мощный поток воды. Проран - это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. <...> Вода поступает, <...> отдельный дом, крайний, затоплен первый этаж, остальные - подвалы, мы сейчас обходим микрорайон, выясняем, есть ли потребность в эвакуации, в размещении в пунктах временного размещения", - сообщили в пресс-службе, добавив, что пока ситуация развивается негативно.

Как пояснили в пресс-службе, дамба еще не введена в эксплуатацию, срок сдачи объекта был назначен на конец сентября. В июле пресс-служба правительства Приморья сообщала, что дамба должна защитить микрорайон от затопления со стороны реки Раздольная, на тот момент уже были подготовлены фундаменты под очистное оборудование, завершена отсыпка дамбы.

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем живет почти 180 тыс. человек. Он стал одним из наиболее пострадавших от дождевого паводка муниципалитетов Приморья. Ранее в своем телеграм-канале городская администрация сообщила, что из-за паводка здесь прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли дожди с количеством осадков до 109 мм. Наибольшее количество выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах.

В крае организованы лодочные переправы, работники переведены в двухсменный режим работы, производится откачка воды на затопленных территориях.