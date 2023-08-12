В Приморском океанариуме эвакуировали персонал и посетителей

Причины выясняются

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Персонал и посетители Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"Всех эвакуировали. Информации о причинах пока нет", - сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале Приморского океанариума уточняется, что проверка займет около часа.

"Посещение океанариума на время приостановлено в связи с возникновением чрезвычайной ситуации. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Ориентировочное время проверки - один час. Вход на территорию Приморского океанариума закрыт", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что океанариум возобновил работу после эвакуации в штатном режиме. Территория и главный корпус открыты для гостей..

Приморский океанариум является частью ННЦМБ ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.