12 августа, 03:33,
обновлено 12 августа, 03:48

В Приморском океанариуме эвакуировали персонал и посетителей

Причины выясняются

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Персонал и посетители Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"Всех эвакуировали. Информации о причинах пока нет", - сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале Приморского океанариума уточняется, что проверка займет около часа.

"Посещение океанариума на время приостановлено в связи с возникновением чрезвычайной ситуации. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Ориентировочное время проверки - один час. Вход на территорию Приморского океанариума закрыт", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что океанариум возобновил работу после эвакуации в штатном режиме. Территория и главный корпус открыты для гостей..

Приморский океанариум является частью ННЦМБ ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук. 

Теги:
РоссияПриморский край
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