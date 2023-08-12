Прокурор Гавайев инициировала расследование действий властей при пожаре

О проверке действий властей острова Мауи, где полностью сгорел город Лахайна, объявил также губернатор штата Джош Грин

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура штата Гавайи, где в результате лесного пожара погибли не менее 67 человек, инициировала расследование действий властей во время чрезвычайного происшествия.

"Прокуратура намерена изучить решения, принимавшиеся до пожара и во время него, и сообщить о результатах расследования публике. Мы поддерживаем все усилия по оказанию помощи, но настало уже время начать разбираться в случившемся", - говорится в заявлении прокурора штата Гавайи Энн Лопес, распространенном ее офисом.

О проверке действий властей острова Мауи, где полностью сгорел город Лахайна, объявил также губернатор штата Гавайи Джош Грин.

Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры. Огонь до сих пор не потушен полностью. Пожар на Мауи стал крупнейшим по количеству жертв стихийным бедствием в истории Гавайев.

Между тем из рассказов выживших выясняются детали, вызывающие вопросы к действиям властей острова. Когда огонь стал угрожать Лахайне, в городе не была включена пожарная тревога. Очень быстро пропала мобильная связь, что затруднило поиски людей, пытавшихся спасти от огня.