В Приморье из-за паводка эвакуируют жителей Спасска-Дальнего

Как сообщил глава городского округа Олег Митрофанов, есть риск резкого подъема уровня воды

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей заречного района организована в городе Спасск-Дальний в Приморье, где быстро прибывает вода из-за паводка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава городского округа Олег Митрофанов.

"Оперативная информация на 12:30 (05:30 мск). Вода быстро прибывает в заречную часть города. Сейчас все средства и силы направлены на эвакуацию жителей из этого района. Рекомендую не тянуть с эвакуацией, даже если кажется, что уровень воды не критичный, есть риск резкого подъема. Важно собрать необходимые документы и вещи и быть готовым принять помощь спасателей", - написал Митрофанов.

По его словам, также идет эвакуация в микрорайоне ЦРМ в Спасске-Дальнем, в час ночи местные власти приняли решение объявить режим ЧС в городском округе. В городе два пункта временного размещения. "Обращаюсь к жителям, если у кого есть резиновые лодки с мотором или обычные, убедительная просьба оказать помощь, для более ускоренной эвакуации населения", - написал Митрофанов в своем телеграм-канале.

Эвакуация проводится и в других районах Приморья. Так, в пункте временного размещения в Чугуевском муниципальном округе в здании ледовой арены "Олимп" размещены 9 человек, 4 из них дети. Все жители села Заветное, в которое в настоящее время нет проезда. В Октябрьском округе, по данным пресс-службы краевого правительства, эвакуированы в пункты временного размещения более 160 местных жителей (39 детей).

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах. По данным министерства ГОЧС региона, из-за паводка введены режимы ЧС в 14 муниципальных образованиях.