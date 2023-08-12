В Кабардино-Балкарии под камнепад попали пять человек

На поисково-спасательные работы отправились шесть спасателей

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Пять человек попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по региону.

"В 06:00 мск 12 августа поступила информация о том, что в Черекском районе, район альплагеря "Безенги" (на Судейских ночевках), на высоте 3,5 тыс. м группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Решается вопрос о применении авиации. Информация уточняется.