Суд прекратил уголовное дело экс-замминистра сельского хозяйства Новосибирской области

Подсудимой назначили штраф в размере 30 тыс. рублей

ТАСС, 12 августа. Суд прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий при распределении субсидий аграриям, возбужденное в отношении экс-замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой, и назначил судебный штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

"Уголовное дело в отношении Невзоровой С.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, прекращено.

Экс-замминистра должна выплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. Арест на квартиру Невзоровой сохранят до уплаты судебного штрафа.

Весной в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело. На месте работы Невзоровой прошли обыски. Однако позднее в прокуратуре области сообщили, что корыстного умысла в ее действиях следствие не нашло.

Светлана Невзорова являлась первым заместителем министра сельского хозяйства региона. В ее должностные обязанности входило распределение государственной поддержки сельскохозяйственным производителям Новосибирской области по программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области".